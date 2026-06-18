Нидерланды призвали ЕС наращивать финансирование Украины вместо переговоров с Россией

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал страны Евросоюза сосредоточиться на дальнейшем наращивании военной помощи Украине, а не на обсуждении возможных мирных переговоров с Россией. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами, пишет ТАСС.

«Мой сегодняшний призыв прежде всего к другим европейским коллегам — поддерживайте украинцев как военной помощью, так и дополнительными финансовыми средствами. Все государства — члены ЕС должны продолжать помогать Украине», — подчеркнул политик.

По утверждению Йеттена, приоритетом должно оставаться не мирное урегулирование, а усиление позиций Киева на поле боя.

Ранее сообщалось, что Нидерланды должны покинуть Европейский союз из-за предоставления Украине новых кредитов. На это указал депутат от правой оппозиционной партии «Форум за демократию» Пепейн ван Хаувелинген. Он назвал происходящее «ужасной картиной».

Также Нидерланды решили выйти из британской программы подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины Interflex. Об этом говорилось на сайте министерства обороны королевства.