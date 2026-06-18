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12:49, 18 июня 2026Экономика

Швеция выделила сто миллионов долларов на оружие для Украины

Власти Швеции выделили Киеву 108 миллионов долларов на закупку оружия в США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stringer / Reuters

Правительство Швеции выделит 108 миллионов долларов на закупку оружия в США для Украины в рамках американской инициативы PURL. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Инициатива не предусматривает прямых поставок оружия Киеву. Речь идет о том, что сначала его закупит страна Евросоюза, а потом уже она отправит его дальше.

В общей сложности, по данным Минобороны Швеции, Стокгольм с 2022 года передал Украине военную помощь на сумму около 13 миллиардов долларов.

Ранее о выделении Украине в текущем году 127 миллионов долларов на приобретение морских беспилотников сообщило правительство Норвегии. Закупать их планируется как у местных, так и у украинских производителей.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что правительство дополнительно выделит 300 миллионов евро для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов.

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