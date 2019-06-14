Саакашвили оказался годен для военной службы на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прошел воинскую медкомиссию, после чего встал на учет в Святошинском военкомате в Киеве. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

По словам экс-губернатора, у него отличное здоровье, поэтому он оказался годным к военной службе. «Так что готов с оружием в руках защищать Украину», — отметил он. Саакашвили также похвалил работу медперсонала, назвав его приятным и отзывчивым, но констатировал, что он работает не в очень хороших условиях. В завершении своего поста он призвал увеличить государственное финансирование военкоматов и его сотрудников.

Согласно опубликованному в феврале президентскому указу, в 2019 году на Украине призыв в армию пройдет дважды — с апреля по июнь и с октября по декабрь. Призыву подлежат мужчины старше 20 и младше 27 лет. Михаилу Саакашвили в 2019 году исполнится 52 года.

13 июня стало известно, что Саакашвили и его партия «Рух новых сил» примут участие в выборах в Верховную Раду. По словам политика, его кандидатура соответствует всем нормам законодательства для участия в парламентских выборах, а его пребывание за пределами Украины было вынужденным — оно связано с незаконным указом экс-президента Петра Порошенко о лишении его гражданства.

Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, партию «Рух новых сил» готовы поддержать 0 процентов украинцев.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая, на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство, которого он был лишен в 2017 году указом бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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