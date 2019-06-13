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Саакашвили передумал и вновь засобирался в Раду

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Михаил Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вошел в список от партии «Рух новых сил» для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

В первой пятерке списка также оказались бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесский гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой. Всего же в перечне более 100 фамилий.

Саакашвили указал, что его кандидатура соответствует всем нормам законодательства для участия в парламентских выборах. «Президент Владимир Зеленский отменил указ предыдущего президента и признал тем самым, что это (лишение гражданства — прим. «Ленты.ру») было незаконно. Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже было незаконным, а значит, уважительным», — отметил он.

Политик добавил, что если Центральная избирательная комиссия (ЦИК) откажется регистрировать его кандидатом в депутаты, то он обжалует это решение в суде.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину 29 мая, на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Он сразу заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах, так как не интересуется никакими постами в стране. Кроме того, Саакашвили поделился планами продолжить карьеру в родной Грузии.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной Рады. По его словам, поводом для такого решения стал чрезвычайно низкий уровень доверия граждан к украинскому парламенту. Выборы назначены на 21 июля.

Михаил Саакашвили был грузинским лидером 2004-2013 годах. В мае 2015-го бывший президент Украины Петр Порошенко назначил его председателем Одесской областной госадминистрации. Эту должность Саакашвили занимал полтора года. Летом 2017-го Порошенко лишил бывшего губернатора, который уже перешел в оппозицию, украинского гражданства. В феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашвили, выдворили из страны и запретили ему въезд до 2021 года.

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