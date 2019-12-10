Киев рассказал о погибших во время «нормандского саммита» военных

Во время проходившей в Париже встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих. Об этом сообщается на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, 9 декабря военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Кроме того, Киев обвиняет боевые формирования самопровозглашенных республик Донбасса в обстрелах своих позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Утверждается также, что украинские военные зафиксировали обстрелы из вооружения БМП. При этом о пострадавших в результате этих обстрелов не сообщается.

Материалы по теме «Нормандская четверка» договорилась по Донбассу Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными

Параллельно с описанными в штабе ООС событиями в Париже проходил первый за три года саммит «нормандской четверки», главной темой которого было обсуждение ситуации в Донбассе. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже. Следующую встречу в аналогичном формате планируют провести спустя 4 месяца, в Берлине.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!