«Нормандскому формату» предсказали провал из-за вопроса о Крыме

Обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине в формате «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) невозможно. Такое мнение выразил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью «Громадьске».

По его словам, в настоящее время в принципе нет формата, в котором можно было бы результативно обсуждать эту тему. «Включение вопроса Крыма в "нормандский формат" ничего не даст. Наоборот, этот вопрос потянет на дно весь корабль», — считает де Понсен.

Дипломат отметил, что сейчас необходимо отдать приоритет решению конфликта в Донбассе, где гибнут люди, и сосредоточиться в том числе на гуманитарных вопросах, открытии новых пропускных пунктов и деэскалации. «Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить», — сказал он. При этом посол отказаться строить прогнозы на ближайшие десятилетия.

В интервью он также сообщил, что Франция считает минские соглашения хорошей базой для диалога и разрешения конфликта на Украине, однако они требуют уточнений.

31 января в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон продолжит вводить санкции против России, пока она не вернет Крым Украине. До этого Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от Москвы выполнять минские соглашения, а также вернуть полуостров.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, США и страны Евросоюза считают полуостров оккупированной территорией. Москва заявляет, что голосование проходило в соответствии с нормами международного права.

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