Госдеп потребовал от России вернуть Крым

США будут продолжать вводить санкции против России, так как Вашингтон требует вернуть Крым Украине. Об этом представитель Госдепартамента Морган Ортагус написала в Twitter.

«Сегодня мы почтили память тех, кто погиб в результате российской агрессии на Украине. Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не докажет свою приверженность миру в Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма», — отметила Ортагус.

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Ранее 31 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от Москвы выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Киеву. Также ПАСЕ призвала Москву «положить конец военному вмешательству (...) на востоке Украины».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина неоднократно обвиняла Россию в причастности к боевым действиям. Москва отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.

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