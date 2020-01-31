США напомнили условия снятия санкций с России

Государственный секретарь США Майк Помпео напомнил об условиях снятия санкций с России. Об этом он написал после встречи с главой украинского МИД Вадимом Пристайко в своем Twitter.

«Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены», — отметил госсекретарь. Он добавил, что Вашингтон приветствует усилия Киева по установлению мира в Донбассе и призывает Москву ответить тем же.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от Москвы выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Киеву. Также ПАСЕ призвала Москву «положить конец военному вмешательству (...) на востоке Украины».

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.

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