США напомнили условия снятия санкций с России

Государственный секретарь США Майк Помпео напомнил об условиях снятия санкций с России. Об этом он написал после встречи с главой украинского МИД Вадимом Пристайко в своем Twitter.
«Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены», — отметил госсекретарь. Он добавил, что Вашингтон приветствует усилия Киева по установлению мира в Донбассе и призывает Москву ответить тем же.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от Москвы выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Киеву. Также ПАСЕ призвала Москву «положить конец военному вмешательству (...) на востоке Украины».
Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.