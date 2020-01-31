ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств. В документе содержатся положения с требованием к России выполнять Минские соглашения, а также вернуть Крым Украине. Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.

За принятие резолюции выступили 49 депутатов, 17 проголосовали против, еще трое воздержались В документе отмечаются негативные тенденции в отношении демократии, верховенства закона и прав человека в России.

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