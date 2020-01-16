Верховная Рада вернула Украину в ПАСЕ

Депутаты Верховной Рады проголосовали за принятие постановления о возвращении украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявила депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

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«Мы едем в Страсбург, чтобы бороться за Украину. Спасибо всем, кто поддержал парламентскую дипломатию», — написала парламентарий. Украинская делегация примет участие в ближайшей сессии ПАСЕ, которая начнется 27 января.

В сентябре 2019 года Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Причиной такого решения стало возвращение в ассамблею парламентариев от России.

Перед этим ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест у делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членских взносов и объявила, что возобновит выплаты только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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