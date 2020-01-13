Украина вернется в ПАСЕ

Верховная Рада Украины примет в ближайшие дни решение о возобновлении участия украинской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил на своей странице в Facebook депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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По его словам, в понедельник, 13 января решение должно быть утверждено парламентским комитетом по международным делам. «Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге», — отметил Гончаренко.

В сентябре 2019 года украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Причиной такого решения стало возвращение в ассамблею депутатов от России.

Перед этим ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест у делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членских взносов и объявила, что возобновит выплаты только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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