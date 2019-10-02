В Москве похвалили Украину за создание антироссийской группы в ПАСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила главу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавету Ясько за создание группы «Балтик-плюс». Об этом она написала с своем Facebook.
Ранее представитель Киева рассказала, что в ПАСЕ создается неформальная группа, основной задачей которой станет противодействие России. Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия, которые вошли в группу, среди прочего намерены продолжать политику непризнания аннексии Крыма.
Захарова назвала участников этого сообщества «молодцами», поскольку они продолжают политику Москвы, также не признающей аннексию полуострова. «Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно, — утверждает дипломат. — Замечательно, что непризнание аннексии Крыма осознали делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии».
«А Елизавете Ясько за инициативу наше почтение с кисточкой и пальцем. Хотя за такое можно даже с огурцом», — добавила Захарова.
23 сентября украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Причиной такого решения стало возвращение России в ассамблею. По словам Ясько, Киев будет проводить консультации с партнерами по ПАСЕ для поиска общих подходов и решений, которые «позволили бы вернуть организации ее репутацию».
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее число жителей полуострова высказалось за выход из-под юрисдикции Киева и воссоединение с исторической родиной. Москва отрицает обвинения в оккупации, указывая, что референдум в Крыму прошел в соответствии с нормами международного законодательства.