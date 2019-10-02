В Москве похвалили Украину за создание антироссийской группы в ПАСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила главу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавету Ясько за создание группы «Балтик-плюс». Об этом она написала с своем Facebook.

Ранее представитель Киева рассказала, что в ПАСЕ создается неформальная группа, основной задачей которой станет противодействие России. Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия, которые вошли в группу, среди прочего намерены продолжать политику непризнания аннексии Крыма.

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Захарова назвала участников этого сообщества «молодцами», поскольку они продолжают политику Москвы, также не признающей аннексию полуострова. «Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать ее невозможно, — утверждает дипломат. — Замечательно, что непризнание аннексии Крыма осознали делегации Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии».

«А Елизавете Ясько за инициативу наше почтение с кисточкой и пальцем. Хотя за такое можно даже с огурцом», — добавила Захарова.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Причиной такого решения стало возвращение России в ассамблею. По словам Ясько, Киев будет проводить консультации с партнерами по ПАСЕ для поиска общих подходов и решений, которые «позволили бы вернуть организации ее репутацию».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее число жителей полуострова высказалось за выход из-под юрисдикции Киева и воссоединение с исторической родиной. Москва отрицает обвинения в оккупации, указывая, что референдум в Крыму прошел в соответствии с нормами международного законодательства.

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