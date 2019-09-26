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В Крыму отреагировали на обещание Трампа помочь Киеву вернуть полуостров

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Обещание президента США Дональда Трампа помочь Киеву вернуть Крым в состав Украины является пустыми словами. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

«Для того чтобы что-то вернуть, нужно это иметь. Крым является частью России, а не США, поэтому обещать вернуть чужую территорию — это бессмысленно и напрасная трата времени», — отметил депутат.

Ранее 26 сентября стало известно, что Трамп пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помочь Киеву вернуть контроль над Крымским полуостровом. Дословно высказывание американского лидера о ситуации с Крымом было следующим: «Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать».

Первая встреча Трампа и Зеленского состоялась на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе открытой части переговоров стороны затронули тему Крыма. После упоминания Зеленским о полуострове президент США напомнил, что Киев потерял над ним суверенитет во время президентства его предшественника Барака Обамы. Он отметил, что тогда с ситуацией «очень плохо разобрались».

Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 года. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за переход республики и Севастополя под юрисдикцию Москвы. Украина, страны Евросоюза, США и другие государства считают случившееся аннексией. В России все обвинения отвергают.

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