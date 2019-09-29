«Любимый певец Украины» отказался отвечать на вопрос «чей Крым?»

Украинский певец Олег Винник в эфире телеканала ICTV порассуждал о вопросе принадлежности Крыма. Об этом сообщает «Гордон».

Артист отказался прямо отвечать на вопрос, кому принадлежит полуостров. «Я не буду ничего делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, сегодня вообще об этом говорить не то чтобы... Я бы сказал, не нужно», — полагает он.

По словам Винника, несмотря на утверждения, что Крым является украинским, фактически это не так. «Есть факт. И мы будем все кричать, что наш? Почему же? Мы ничего не решаем», — отметил певец.

Он также заявил, что «за Крым не умер ни один солдат». «Я не считаю, что Крым забрали и он дороже всего остального — жизней, судеб наших людей, украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли в этой непонятной войне, как по мне, которая называется АТО», — сказал Винник о вооруженном конфликте в Донбассе.

Вместе с тем артист пообещал не давать концерты в России.

Олег Винник — украинский певец и композитор, автор песен на русском и украинском языках. За последние годы дал на Украине несколько десятков сольных концертов, которые прошли на крупных площадках, в частности на стадионах в Одессе, Днепре, Полтаве, Львове, Ивано-Франковске. В 2019-м он победил в рейтинге «Любимый певец Украины» от редакции популярного украинского портала «Хочу», которая назвала его «феноменом украинской эстрады».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!