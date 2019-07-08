Лолите посоветовали выпить «Крота» и умереть после выступления в ДНР

Певица Лолита Милявская опубликовала в Twitter видеозапись своего выступления в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). В комментариях к посту артистке пожелали скорой смерти и обматерили ее.

«До свидания, теплый Донецк! Спасибо за Сердца и массовый Хор!!! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждете хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни», — написала певица (орфография и пунктуация сохранены).

Твит Лолиты набрал более 500 комментариев. Часть подписчиков поблагодарили певицу и отметили ее храбрость. Другие интернет-пользователи посоветовали ей выпить средство для прочистки труб «Крот», которым отравился продюсер Бари Алибасов. Кроме того, ей пожелали в скором времени увидеться с умершим в 2018 году Иосифом Кобзоном, обозвали ее алкоголичкой и «ватной царевной», которая «плохо кончит».

В декабре прошлого года Лолита заявила во время интервью, что считает Крым частью Украины. Она добавила, что для нее стало неожиданностью закрытие въезда в страну, поскольку она «не участвовала ни в одном политическом концерте».

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