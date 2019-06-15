Maruv прервала интервью после вопроса о Крыме

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ушла с пресс-конференции после вопроса о принадлежности Крыма. Об этом сообщает «Обозреватель».

Встреча с журналистами проходила перед сольным концертом певицы. Корреспондент канала «1+1» спросил у Maruv, кому сейчас принадлежит полуостров, однако исполнительница отказалась отвечать. На ее просьбу предложить другой вопрос журналист повторил заданный ранее. В итоге артистка со всеми попрощалась и отправилась на репетицию.

Ранее ведущий телеканала NewsOne Максим Назаров осудил украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) за то, что она ездила с концертами в Россию после присоединения Крыма. «Спасибо за ваших чудесных родителей, которые патриотизм и родную страну променяли на материальные блага оккупанта. Спасибо. Вы — гордость страны», — заявил журналист.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения отвечает нормам международного права.

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