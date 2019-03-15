Maruv отреклась от поддержки России на «Евровидении»

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, заявила, что ее слова о поддержке российского исполнителя Сергея Лазарева на конкурсе «Евровидение» были вырваны из контекста. Об этом сообщает портал «Йод.Медia».

«Объясню последний раз: я очень давно знакома с Сергеем Лазаревым, который был моим наставником в украинском проекте "Голос країни — 4", где я принимала участие пять лет назад. Но, видимо, мое знакомство с ним стало крутой темой для спекуляций в заголовках нашей прессы», — сказала артистка.

Она пожелала участникам фестиваля удачи и добавила, что сама будет голосовать «за бэнгер, который взорвет Европу». Кроме того, певица рассказала, что в преддверии конкурса 29 марта даст большой сольный концерт в Тель-Авиве.

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Ранее в марте Maruv отметила, что на «Евровидении» будет поддерживать Сергея Лазарева, пояснив: «У нас с ним классная, интересная совместная история есть». Само мероприятие она назвала неактуальным и устаревшим.

25 февраля стало известно, что певица не поедет на «Евровидение». Она не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, так как у них возникли разногласия по поводу условий участия в конкурсе. Вслед за ней от поездки на мероприятие отказались группы Freedom Jazz и Kazka.

27 февраля Украина объявила, что не будет участвовать в «Евровидении-2019», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

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