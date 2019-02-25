Украинской певице Джамале припомнили концерты в России после присоединения Крыма

Ведущий телеканала NewsOne Максим Назаров осудил украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) за то, что она ездила с концертами в Россию после присоединения Крыма. Пост на эту тему он опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

«Спасибо за ваших чудесных родителей, которые патриотизм и родную страну променяли на материальные блага оккупанта. Спасибо. Вы — гордость страны», — написал журналист. Он припомнил артистке, что она выступала на российских корпоративах после 2014 года, а также появлялась на конкурсе «Новая волна».

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Как передает портал «Украина.ру», родители исполнительницы остались жить в Крыму после того, как полуостров перестал быть украинским. Певица пояснила, что ее отец не захотел оставлять родной дом и сад.

Джамала — украинская певица крымскотатаро-армянского происхождения. Она победила на конкурсе «Евровидение» в мае 2016 года в Стокгольме. Певица исполнила композицию «1944», посвященную депортации крымских татар при Сталине.

24 февраля стало известно, что участие украинской певицы Maruv на «Евровидении» находится под вопросом. Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова заявила, что сомнения в кандидатке возникли из-за того, что она выступает с концертами в России.

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