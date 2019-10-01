В России оценили поддержку Макрона в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о сохранении членства России в Совете Европы.
Пушков отметил, что «это и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши». По мнению сенатора, прибалты, грузины и украинцы прогадали, когда решили бойкотировать Россию в ПАСЕ.
Ранее во вторник, 1 октября, Макрон поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы. Он отметил, что российский народ также имеет отношение к европейскому гуманизму.
23 сентября представители Украины в ПАСЕ официально отказались от участия в ее работе из-за возвращения России. Решение о восстановлении РФ в правах ПАСЕ приняла 26 июня.
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и боевых действий в Донбассе.