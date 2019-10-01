Макрон заступился за Россию в Совете Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, он полностью поддерживает сделанный законодателями выбор. «Российский народ признает европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские», — заявил Макрон на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Президент также понадеялся, что с января 2020 года заработает механизм, обеспечивающий выполнение странами обязательств перед Советом Европы, отмечает ТАСС.
Ранее украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Причиной такого решения стало возвращение в ассамблею депутатов от России.
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членских взносов и объявила, что возобновит выплаты только после полного восстановления своих полномочий в организации.