ПАСЕ отклонила антироссийские поправки к резолюции по РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отклонил большинство поправок к резолюции по России. Об этом сообщает глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.

«Большинство поправок (...) носили ярко выраженный антироссийский характер», — заявил Толстой. Он отметил, что изменения исходили от делегатов Великобритании и Украины: глава делегации посчитал их провокациями.

Ранее в ПАСЕ рассказали, что будут следить за поправками в Конституцию России. Этим должен заниматься комитет по мониторингу. ПАСЕ также попросили Россию выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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Президентский законопроект о поправках к Конституции был внесен в январе в Госдуму и одобрен ею в первом чтении. Ожидается, что документ будет окончательно принят парламентариями в феврале. Президент Владимир Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января.

По мнению журналистов и политологов, реформа может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания президентских полномочий в 2024 году. При этом в ряде стран негативно отреагировали на анонсированные изменения.

Российские власти имеют возможность не исполнять решения ЕСПЧ благодаря праву Конституционного суда определять, выполнять ли вердикты межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. Такое право высшей инстанции в 2015 году предоставила Госдума.

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