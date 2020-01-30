Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России

Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, пишет ТАСС.

По его словам, Украина не будет отказываться от дальнейшего участия в работе ПАСЕ из-за российской делегации. «Не надейтесь. Вы же сказали, что вам нужен диалог, — мы тоже за диалог. Зачем мы будем уходить, если вы хотите вести диалог?» — заявил Гончаренко.

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29 января ПАСЕ проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме. За возвращение парламентариям из России всех прав проголосовали 96 депутатов, 44 выступили против, 7 воздержались.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что украинские парламентарии не планируют сотрудничать с российскими коллегами. По словам Ясько, с Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права.

16 января Верховная Рада проголосовала за возвращение украинской делегации в ПАСЕ. В сентябре прошлого года Киев отказался участвовать в осенней сессии ассамблеи. До этого ПАСЕ вернула полномочия российской делегации, которых она была лишена в 2014 году из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе.

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