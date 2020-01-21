Украина решила не дружить с Россией в ПАСЕ

Украинская делегация не планирует сотрудничать с российскими коллегами в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). О таком решении рассказала глава делегации Елизавета Ясько, пишет «НВ».

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По словам Ясько, с Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. «Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не значит, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор», — заявила депутат.

Ясько отметила, что правда и международное право — на стороне Украины.

16 января Верховная Рада проголосовала за постановление о возвращении украинской делегации в ПАСЕ. В сентябре прошлого года Киев отказался участвовать в осенней сессии ассамблеи. До этого ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме, которых она была лишена в 2014 году из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе.

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