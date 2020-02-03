Эрдоган напомнил об «аннексии» Крыма Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе визита в Киев первым делом будет обсуждать положение крымских татар на полуострове, «аннексию» которого Россией турецкое государство считает незаконной, передает РИА Новости.

«Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма», — приводит агентство реплику турецкого лидера на пресс-конференции перед отлетом в Киев.

Ранее 3 февраля стало известно, что на встрече с украинскими властями Эрдоган подпишет соглашение, по которому Турция предоставит Украине военную помощь объемом 50 миллионов долларов.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.

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