Украина получит военную помощь от Турции

Во время визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Украина получит финансовую помощь от Анкары в размере 50 миллионов долларов США для нужд украинской армии. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, пишет «Укринформ».

Он рассказал, что военная помощь пойдет, в частности, на закупку нового вооружения. «В предыдущие годы мы также заключали такие сделки на соответствующие суммы», — подчеркнул Сибига.

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Кроме того, в рамках визита Эрдогана будут подписаны договоры в сфере миграционного сотрудничества и документ о взаимодействии между службами по чрезвычайным ситуациям. «Также мы ожидаем подписания соглашения о взаимном признании водительских прав, что станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран», — отметил посол.

Он добавил, что на повестке запланированной встречи президентов Украины и Турции будут стоять «все ключевые вопросы — от интенсификации политического диалога к созданию надлежащих условий для углубления экономического взаимодействия, контактов между людьми, культурного сотрудничества».

31 января появилась информация, что в американском Белом доме решили не сокращать военную помощь Украине по линии Государственного департамента США. В то же время государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на встрече в Киеве с главой МИД Украины Вадимом Пристайко заверил, что Киев получит от Вашингтона полную поддержку «в борьбе с российской агрессией».

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