Государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве обсудил расширение двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко в своем Twitter-аккаунте.

Помпео заверил, что Украина получит от США полную поддержку «в борьбе с российской агрессией». В то же время представители украинского внешнеполитического ведомства поблагодарили власти США за поддержание суверенитета и территориальной целостности Украины, а также помощь в укреплении обороноспособности и реализации реформ в стране.

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«Очень конструктивная встреча Пристайко и Помпео в Киеве. Поднятые темы: дальнейшее углубление стратегического партнерства США и Украины; развитие военно-экономического сотрудничества; усиление поддержки Украины со стороны обеих партий США», — рассказала Зеленко.

11 ноября 2019 года Помпео заявил, что американская сторона поставила Украине оружие для защиты от России. По его словам, президент США Дональд Трамп «хотел убедиться, что [российский лидер] Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины». Он указал, что предыдущая администрация предоставила Киеву одеяла, однако нынешняя дала украинцам настоящее оборонительное оружие, при помощи которого «они могут сражаться с русскими».

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