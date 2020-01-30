Украину сочли жертвой импичмента Трампа

Украина стала жертвой импичмента президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в колонке для журнала Foreign Policy.

Статья Волкера озаглавлена «Как Украина скрылась в Тумане импичмента». В ней он утверждает, что противостояние между Республиканской и Демократической партиями США заставило американцев забыть о том, как важно украинское государство для американской внешней политики.

Волкер называет Украину «колыбелью славянской цивилизации», «бастионом, защищающим от российской агрессии» и «потенциальным экономическим и агрикультурным двигателем». Он считает, что от успеха украинской государственности зависит то, получится ли в итоге добиться перемен в России — превратить ее в мирную и благополучную демократическую страну.

При этом, подчеркнул Волкер, на данный момент и украино-американские отношения в целом, и настроенный на реформы президент Владимир Зеленский оказались «в некотором роде изолированными» и незащищенными.

Бывший спецпредставитель выразил надежду, что визит в Киев госсекретаря США Майка Помпео, назначенный на 30-31 января, ознаменует возрождение американской поддержки Украины, которая в последние месяцы «потеряла фокус и энергию».

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20 января глава украинского МИД Вадим Пристайко обратился к США с просьбой перестать втягивать его страну во внутреннюю политику США. Он подчеркнул, что Украина не пыталась принимать участие в американской внутриполитической борьбе и надеется, что никакая страна не принимает участие в украинской политике.

В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на украинского коллегу Владимира Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США проголосовала за отрешение президента от должности. Теперь эту меру должен подтвердить сенат — верхняя палата.

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