Трамп порассуждал о сроках противостояния Украины и России

Президент США Дональд Трамп порассуждал на тему того, как долго Украина сможет противостоять якобы имеющей место российской агрессии без помощи Соединенных Штатов. Об этом сообщает Associated Press, в распоряжении которого оказалась запись разговора на деловом ужине в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

На записи, опубликованной на YouTube-канале агентства, слышно, как американский лидер спрашивает: «Как долго они продержатся в борьбе с Россией?»

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Во время делового ужина Трамп призвал уволить посла США на Украине Мари Йованович, назвав ее самой большой проблемой, от которой надо избавиться. Associated Press указывает, что опубликованная запись опровергает слова американского лидера о том, что он не знаком с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которых американские СМИ считают связанными с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Расследование в отношении личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани началось 11 октября 2019 года. Оно касается его деятельности на Украине и возможных попыток добиться отставки американского посла в Киеве Мари Йованович. Кроме того, расследование затрагивает дело предпринимателей из Флориды Фрумана и Парнаса — выходцев с Украины, которые были арестованы в США. Они якобы помогали Джулиани контактировать с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

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