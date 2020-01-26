Опубликована дискредитирующая Трампа запись делового ужина с обсуждением Украины

Опубликована дискридитирующая президента США Дональда Трампа видеозапись делового ужина с обсуждением ситуации на Украине. Снятая в 2018 году запись была размещена на Youtube-канале Associated Press в субботу, 25 января.

Ролик опубликован в качестве новых доказательств по делу об импичменте президента США. Издание сообщило, что за столом с Трампом присутствовали выходцы из Украины Лев Парнас и Игорь Фурман, которые считаются «украинскими друзьями» американского лидера.

Трамп поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без помощи США, а также призвал к увольнению американского посла на Украине Мари Йованович. На записи кто-то говорит Трампу, что самая большая проблема, от которой надо избавиться, — посол, так как она рассказывает всем о скором привлечении Трампа к ответственности. Издание утверждает, что произносивший это голос принадлежит партнеру адвоката Трампа Льву Парнасу.

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Ближе к концу обсуждения Парнас вручил Трампу подарок от «главного раввина на Украине» и раввинов в Израиле. Он сравнил американского президента с Мессией, пришедшим спасать мир, и добавил, что Трамп спасает Украину. В это время в беседу вступил Игорь Фурман. «Все евреи Украины молятся за вас», — произнес он. Издание также утверждает, что Фурман якобы сидит через одно место от президента США.

Расследование в отношении личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани началось 11 октября. Оно касается его деятельности на Украине и возможных попыток добиться отставки американского посла в Киеве Мари Йованович. Кроме того, расследование затрагивает дело предпринимателей из Флориды Игоря Фрумана и Льва Парнаса — выходцев из Украины, которые были арестованы в США. Они якобы помогали Джулиани контактировать с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

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