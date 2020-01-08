На Украине попытались объяснить отказ Германии в военной помощи

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко попытался объяснить, почему Германия отказалась предоставлять Киеву военную помощь. Об этом дипломат рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

Пристайко отметил, что, когда украинские компании хотят заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются по, вероятно, политическим мотивам. «Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы, может, и не идеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться», — добавил глава МИД Украины.

Он также назвал Германию одним из самых мощных экспортеров оружия в мире и подчеркнул, что эти вооружения нужны и Украине.

В конце декабря стало известно, что Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи. В тот день Пристайко также поблагодарил немецких коллег за финансовую помощь и политическую поддержку.

Ранее в декабре он заявил, что Украине необходимы противоракетные системы, новые военные корабли и радары. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Киев планирует получить оружие от стран Запада.

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