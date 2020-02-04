Франция высказалась за уточнение минских соглашений

Минские соглашения — хорошая база для диалога и разрешения конфликта на Украине, однако они требуют уточнений. Об этом сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью «Громадьске».

Во время беседы журналисты напомнили, что канцлер Германии Ангела Меркель выражала надежду на пересмотр договоренностей после саммита «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в конце 2019 года. Затем главу дипмиссии спросили о мнении Парижа по этому вопросу.

По словам де Понсена, «позиция Франции очень проста: сегодня нет лучшей базы, чем минские соглашения, (...) для продвижения в урегулировании конфликта». Кроме того, именно «нормандский формат» оказался лучшим для работы по этому направлению, сказал он.

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В то же время посол добавил, что в соглашениях «есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации». В основном это касается последовательности действий, а детализировать их должны эксперты, добавил он. «Но это не значит, что надо отказаться от "Минска"», — подчеркнул де Понсен.

9 декабря 2019 года в Париже впервые за три года состоялся саммит «нормандской четверки». По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, предполагающее приверженность минским соглашениям.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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