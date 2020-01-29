В Берлине представили план урегулирования конфликта в Донбассе

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук представил депутатам Бундестага план урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом пишет ТАСС.

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На встрече в Берлине с представителями немецкой стороны Медведчук заявил о необходимости «найти знаменатель, который поможет мирному урегулированию». По его мнению, для этого должна быть реализована инициатива межпарламентского диалога в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция).

Медведчук добавил, что в сложившейся ситуации многое зависит от депутатского корпуса Верховной Рады. При этом он подчеркнул, что именно украинский парламент должен «принять те законодательные акты, которые являются основой, фундаментом минских соглашений». Без них, уверен политик, достигнуть мира в Донбассе невозможно.

20 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на востоке Украины. Российский лидер поручил проработать этот вопрос на уровне Госдумы.

По итогам саммита «нормандской четверки» в Париже, который состоялся 9 декабря, лидеры стран приняли коммюнике, предполагающее приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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