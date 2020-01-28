Украину обвинили в попытке срыва разведения войск в Донбассе

Обстрелы в районе пилотного участка разведения сил и средств в Петровском свидетельствуют о намерении Украины сорвать процесс разведения войск в Донбассе. Об этом заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет ТАСС.

В то же время украинское командование обвинило силы ДНР в обстреле позиций киевских военных у участка «Петровское-Богдановка».

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«Заявление украинской стороны в СЦКК традиционно демонстрирует профессиональную несостоятельность тех, кто придумывает такие лишенные здравой логики "военные байки"», — ответили в ДНР, подчеркнув, что данные обвинения не имеют отношения к реальности.

В Донецке добавили, что украинское командование предоставляет несоответствующие действительности данные с целью «в очередной раз обмануть общественность». «Вооруженные силы Украины совершили целенаправленный обстрел, чтобы подать его как провокацию наших подразделений», — резюмировали представители ДНР.

17 января стало известно, что представители Украины и России в Трехсторонней контактной группы в Минске обсуждали девять возможных участков для разведения войск в Донбассе. В итоге представители Киева и Москвы согласовали разведение сил лишь у КПП «Гнутово». Стороны договорились о следующей встрече в среду, 29 января.

На состоявшемся 9 декабря саммите «нормандской четверки» в Париже стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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