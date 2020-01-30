Украина заявила о прибывших в Донбасс снайперах из России

Украина заявила, что на Донбасс прибыли дополнительные снайперские пары с территории России. Об этом сообщает издание «Сегодня» со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны республики.

В ведомстве утверждают, что снайперы будут задействованы прежде всего на Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях. Их цель — деморализовать украинских военных, нанести им потери и спровоцировать на ответный огонь, считают в Киеве.

Украинская разведка также заявляет, что противник скрыто сосредоточивает танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня рядом с линией соприкосновения.

Ранее украинская делегация при ОБСЕ заявила, что вооруженные формирования республик Донбасса используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины.

В декабре 2019 года состоялся саммит «нормандской четверки» в Париже, по итогам которого Россия, Украина, Германия и Франция приняли специальное коммюнике. Оно предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск.

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