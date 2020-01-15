Украина определила «гуманитарные» участки разведения войск в Донбассе

Украинские власти определили три дополнительных участка разведения войск в Донбассе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что Киев составил перечень «гуманитарных» участков разведения сил и средств в регионе. «Это важно для людей», — подчеркнул Зеленский.

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При этом в офисе президента Украины не уточнили, в районе каких населенных пунктов планируется продолжить отведение вооруженных сил конфликтующих сторон на линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее сообщалось, что украинские власти готовят новые списки для нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса.

10 декабря Зеленский заявил, что для полного разведения сил и средств в регионе потребуется не менее шести лет. При этом глава государства признал, что в населенных пунктах Счастье и Дебальцево разведение войск невозможно по политическим причинам.

На состоявшемся 9 декабря саммите «нормандской четверки» в Париже стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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