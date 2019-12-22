Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».

По словам Лаврова, украинский лидер не поддержал разведение сил, потому что это является «очень отдаленной целью», на достижение которой может уйти семь-десять лет. На согласование разведения в трех пунктах — станице Луганской, Петровском и Золотом — у президента Украины ушло более пяти месяцев. Поэтому, по словам министра, Зеленский согласился только на то, чтобы «нормандская четверка» призвала Контактную группу согласовать разведение еще в трех точках. На предложение президента России Владимира Путина сохранить призыв развести силы и средства по всей линии соприкосновения последовал категорический отказ.

«Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет прекратить войну, чтобы перестали гибнуть люди, у него связаны руки. Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома», — подытожил Лавров.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года. По его итогам было принято коммюнике, утверждающее приверженность сторон минским соглашениям 2015 года. Также там состоялась первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры проговорили полтора часа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!