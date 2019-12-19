На Украине объяснили необходимость изменить соглашения по Донбассу

Киев настаивает не на изменении минских соглашений по Донбассу, а скорее на их модернизации. Об этом заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина» советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он пояснил, что со временем возникла необходимость изменить или дополнить некоторые пункты документа. Например, в пункте о прекращении огня в зоне вооруженного конфликта должна появиться поправка, прописывающая механизм контроля за соблюдением договоренностей.

«Любой юридический документ должен работать, особенно когда мы говорим о настолько серьезном международном документе», — добавил советник президента.

Ермак также подчеркнул, что лично он никогда бы не подписывал некоторые положения минских соглашений. В частности, основные претензии Киева в данный момент касаются вопроса о контроле над границей с Россией, по которому позиция Москвы отличается. «Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументированно отстаивать нашу позицию», — сказал он.

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Вопрос о контроле над границей с Россией в зоне вооруженного конфликта в Донбассе стал одним из главных спорных моментов на переговорах Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным во время «нормандского саммита». Киев настаивает, что сначала ДНР и ЛНР должны предоставить доступ к ней международным наблюдателям и украинским пограничникам, а уже затем проводить выборы в Донбассе. Москва считает, что эти действия нужно выполнять в другом порядке, как и прописано в минских соглашениях.

12 декабря Зеленский заявил, что попытается изменить минские соглашения, которые он считает дипломатическим поражением Украины. При этом в итоговом коммюнике «нормандского саммита» он и другие лидеры четверки подписались под обязательством соблюдать договоренности.

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