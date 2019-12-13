Пушков посчитал предложение Зеленского «убийством» минских соглашений

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского внести изменения в минские соглашения. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Передача под контроль Украины госграницы в Донбассе убьет минские соглашения», — отметил Пушков. По его мнению, в этом случае в зону конфликта моментально выдвинутся украинские войска, и «нормандский формат будет отброшен Киевом за ненадобностью».

10 декабря Зеленский признался, что считает минские соглашения дипломатическим поражением Украины. По его мнению, вопрос с получением Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе должен быть решен до проведения на территориях самопровозглашенных республик выборов, а не так, как прописано в договоренностях. Суть противоречий он объяснил тем, что для Украины проблема контроля над границей является вопросом безопасности, а для России — вопросом политики.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев же взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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