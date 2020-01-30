Украина пожаловалась ОБСЕ на российские мины в Донбассе

Украинская делегация при ОБСЕ пожаловалась миссии стран-участниц на использование вооруженными формированиями республик Донбасса запрещенных международными конвенциями противопехотных мин. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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«Эти орудия войны неизбирательного действия убивают и ранят в основном невинных и беззащитных мирных жителей, особенно детей. Мы подчеркиваем, что Украина не является ни полигоном для испытаний нового российского оружия, ни местом для утилизации старого», — заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский.

Дипломат призвал немедленно прекратить поставки, применение оружия и убрать все мины, которые были установлены в Донбассе. При этом Лосовский продемонстрировал представителям миссии ОБСЕ мины российского производства — МОН-50, ПМН-2 и УМ-2.

Он добавил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение января этого года трижды сообщала об обнаружении запрещенных международными конвенциями противопехотных мин у линии соприкосновения в Донбассе.

16 января в ОБСЕ рассказали, что главная причина гибели гражданского населения на востоке Украины — мины. При этом спецпредставитель организации Хайди Грау отметила, что в 2019-м году число жертв среди гражданского населения «значительно снизилось».

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