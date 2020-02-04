Посол Франции рассказал о неудавшейся изоляции России

Париж продолжает диалог с Москвой, поскольку изоляция России не давала никаких результатов. Об этом сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу «Громадьске».

По словам дипломата, удерживание русских в изоляции или на дистанции «не было хорошей тактикой и стратегией». «Годами не собирался "нормандский саммит", не было никакого прогресса», — сказал он, объясняя, почему французский президент Эммануэль Макрон решил развивать контакты с Россией.

Де Понсен указал, что глава государства в этой связи решил сначала попытаться восстановить доверие и установить контакт с президентом России Владимиром Путиным. В то же время он ведется с четким соблюдением условий и требований, а позиция Парижа в отношении территориальной целостности Украины или санкций в отношении Москвы не изменилась, подчеркнул он.

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Посол добавил, что Россия — крупный партнер, а у Франции есть свои интересы. «Ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог», — заключил он.

3 февраля глава Минобороны Германии и лидер консервативной партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что несмотря на сложные отношения российской и европейской сторон, диалог с Москвой необходим.

В ноябре 2019 года Макрон заявил, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией, несмотря на позицию Польши и стран Балтии.

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