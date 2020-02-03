Польша заявила о победе в историческом споре с Россией

Польша одержала победу в историческом споре с Россией, и теперь Варшава должна заняться налаживанием отношений с Москвой. Такое мнение в понедельник, 3 февраля, высказал глава польского МИД Яцек Чапутович в интервью агентству РАР.

«Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако ей этого не удалось», — заявил министр. Он также отметил, что выступление президента России Владимира Путина в ходе его визита в Израиль по случаю Дня памяти жертв холокоста не отличалось «особым антипольским» характером.

По словам Чапутовича, теперь перед польским властями стоит задача наладить диалог с Россией. «Мы должны стремиться к тому, чтобы успокоить эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря на все различия, мы, в конце концов, соседи», — подчеркнул он.

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В январе российский МИД заявил, что инициатива по восстановлению диалога между Россией и Польшей должна исходить от Варшавы, так как именно ее действия привели к сворачиванию нормального взаимодействия между странами. Там добавили, что ожидают от польских властей понимания необходимости «деполитизированного, основанного на правде и достоверных фактах подхода к истории».

До этого замглавы польского МИД Шимон Шинковский призвал Путина рассказать правду о холокосте. Он отметил, что российский лидер несправедливо записал Польшу в число стран, развязавших Вторую мировую войну, и попросил его воздержаться от «использования жертв Второй мировой войны и холокоста для текущих политических целей». В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал в газете Politico статью, в которой заявил о равнозначности и союзе режимов Советского Союза и нацистской Германии.

В декабре Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. По словам российского президента, Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку, «фактически на вымирание». Липски в донесении в свою очередь написал, что если это произойдет, то «поставим ему — Гитлеру — прекрасный памятник в Варшаве».

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