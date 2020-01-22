В России высказались о налаживания диалога с Польшей

Инициатива по восстановлению диалога между Россией и Польшей должна исходить от Варшавы, так как именно ее действия ранее привели к сворачиванию нормального взаимодействия между странами. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном на сайте ведомства в среду, 22 января.

Как отметили в МИД, после публикации в России новых документов об истории Второй мировой войны в Польше снова зазвучали противоречивые заявления. «Со своей стороны хотели бы напомнить, что всегда выступали за честные и документально подкрепленные обсуждения сюжетов нашей истории», — высказались в ведомстве.

Там также подчеркнули, что инициатором прекращения двустороннего диалога и замораживания многочисленных механизмов российско-польского сотрудничества, в том числе по историческим темам, выступила не Москва, поэтому первые шаги по возобновлению нормального диалога также должны быть сделаны Варшавой. В МИД добавили, что ожидают от польских властей понимания необходимости «деполитизированного, основанного на правде и достоверных фактах подхода к истории».

Материалы по теме «Сталин был уверен в неизбежности войны» Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую

Ранее в январе замглавы польского МИД Шимон Шинковский призвал президента России Владимира Путина рассказать правду о холокосте. Он отметил, что российский лидер несправедливо записал Польшу в число стран, развязавших Вторую мировую войну, и попросил его воздержаться от «использования жертв Второй мировой войны и холокоста для текущих политических целей».

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал в газете Politico статью, в которой заявил о равнозначности и союзе режимов Советского Союза и нацистской Германии. По его мнению, без военной поддержки со стороны СССР Германия не смогла бы так легко разгромить Польшу и Францию, а также подготовиться к холокосту. В российском МИД заявили, что своей статьей Моравецкий убил в себе человека.

14 января политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима. Рар заявил, что Польша затаила обиду на Советский Союз, поскольку тот долгое время держал ее под контролем в своей коммунистической системе.

В декабре Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. По словам российского президента, Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку, «фактически на вымирание». Липски в донесении, в свою очередь, написал, что если это произойдет, то «поставим ему — Гитлеру — прекрасный памятник в Варшаве».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!