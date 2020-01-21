Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об Освенциме, опубликованную в газете Politico, самоубийством. Соответствующий комментарий она опубликовала в Facebook.
По мнению дипломата, своей статьей Моравецкий убил в себе человека. Она также назвала материал премьера очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны и уточнила, что на этот раз Варшава не ограничилась стремлением приравнять СССР и нацистскую Германию или повтором тезиса об их «союзе».
Захарова заметила, что один из тезисов статьи Моравецкого посвящен 45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней. «Ложь и манипуляция стали верными соавторами польских политиков, рассуждающих на темы Второй мировой войны», — отметила она.
Также представитель МИД считает, что фраза о возможности Красной Армии освободить Освенцим на полгода раньше находится за гранью добра и зла.
В своей статье для Politico Моравецкий пишет о равнозначности и союзе режимов Советского Союза и нацистской Германии. По его мнению, без военной поддержки со стороны СССР Германия не смогла бы так легко разгромить Польшу и Францию, а также подготовиться к Холокосту.