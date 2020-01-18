Варшава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства

Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры. Об этом дипмиссия написала в Twitter, сопроводив пост фотографиями объектов искусства.

Согласно ее данным, речь идет о картинах «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Мадонна с ребенком и попугаем в пейзаже» неизвестного художника, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего, «Портрет Иоганна Шварцвальда» Ганса Гольбейна Младшего и «Диптих Винтерфельдов». Картины были созданы в период с XV по XVIII век.

Известно, что произведение Кранаха Старшего хранится в собрании Эрмитажа, «Девочка с голубем» находится в частной коллекции — в 2015 году Польша даже требовала от США выдать россиянина, который приобрел эту картину, писала «Русская служба Би-би-си».

Материалы по теме «Сталин был уверен в неизбежности войны» Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую

Ранее посольство Польши обвинило СССР в нанесении ущерба польской культуре. В Варшаве отметили, что отделы НКВД конфисковали произведения искусства и уничтожали то, «что не удалось заграбить или сжечь немцам».

17 января между дипмиссиями разгорелся спор о последствиях освобождения Варшавы Красной армией от нацистских оккупантов. Польская сторона заявила об уважении к солдатам, боровшимся с фашизмом, однако обвинила СССР в установлении сталинского режима, который породил угнетения поляков, зверства и эксплуатацию экономики. По мнению польского посольства, Красная армия освободила Варшаву от нацистских оккупантов, но это не принесло Польше свободы.

В ответ российский МИД написал, что поляки должны были самостоятельно отстаивать свою свободу. В Варшаве сочли это заявление официальным признанием Москвы в том, что вступление СССР в 1945-м «не было связано с приходом в Польшу свободы».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!