В Польше объяснили ненависть к сталинскому режиму

Лидер СССР Иосиф Сталин в 1945 году породил угнетение поляков, зверства и эксплуатацию экономики. С таким заявлением выступили в министерстве иностранных дел республики, сообщение опубликовано на странице дипломатического ведомства в Twitter.

«Мы уважаем честь солдат, пожертвовавших своей кровью в борьбе с нацизмом, однако режим Сталина в 45-м году породил угнетение поляков, зверства и эксплуатацию экономики», — объяснили в ведомстве.

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Дипломаты добавили, что Красная армия освободила Варшаву от нацистских оккупантов, но это не принесло Польше свободы.

В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

Немецкая оккупация закончилась в 1945 году поражением Германии от антигитлеровской коалиции. Красная армия выбила захватчиков с территории СССР и Польши. 17 января 1945 года была освобождена Варшава, а к февралю — почти вся Польша.

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