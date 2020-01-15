В Европарламенте ответили на слова Путина о причинах начала Второй мировой

В Европарламенте ответили на слова президента России Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны. Об этом сообщает The New York Times.

Заместитель председателя Европейской комиссии, ответственная за политику сохранения европейских ценностей и транспарентности, Вера Йоурова в ходе дискуссии о Второй мировой заявила, что «отвергает любые ложные заявления», которые выставляют Польшу виновником, а не жертвой войны 1939-1945 годов. Она добавила, что не потерпит этих нападок на Польшу.

Лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер в свою очередь сказал, что попытки оправдать пакт Молотова — Риббентропа недопустимы. «Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю», — заявил он. По его мнению, именно этот документ между Советским Союзом и Германией привел к началу войны.

В декабре Путин заявил, что лидер СССР Иосиф Сталин не запятнал себя прямыми контактами с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. «А руководители Франции и Великобритании встречались с ним, подписывали бумажки», — отметил российский лидер. По словам президента, исторические документы демонстрируют, кто поддерживал нацизм, а кто нет. Путин напомнил о подписании пакта Молотова — Риббентропа, однако добавил, что СССР стал последним государством, согласившимся договориться с гитлеровцами, поскольку на тот момент страна осталась с ними один на один.

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Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова — Риббентропа) был подписан незадолго до начала Второй мировой войны, в августе 1939 года, главами внешнеполитических ведомств двух стран. После этого стороны приняли участие в банкете, в ходе которого обсуждали развитие советско-немецких отношений. Стол был накрыт в кабинете председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова, где и был подписан договор. Во время застолья Иосиф Сталин произнес тост за Гитлера и немецкий народ.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР.

Спустя год после этих событий, в ноябре 1940 года, Вячеслав Молотов прибыл в Германию для переговоров. В ходе своего трехдневного визита в Берлин он провел беседы с Адольфом Гитлером, а также с Иоахимом Риббентропом. Во время переговоров обсуждался вопрос присоединения СССР к Пакту трех держав (Тройственный союз), но Молотов получил распоряжение не давать согласия. Однако известно, что Москва всерьез рассматривала такую возможность.

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