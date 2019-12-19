Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Путин прояснил слова об отмене принципа двух сроков подряд для президента
Названа главная причина появления сирот в России
На Украине объяснили необходимость изменить соглашения по Донбассу
Путин возмутился давлением на агентство Sputnik в Эстонии
Путин рассказал о будущем пенсий в России
Ревнивый муж заставил жену съесть обручальное кольцо и забил ее до смерти
Названы населенные пункты России с самыми интересными названиями
В Госдуме объяснили процесс внесения поправок о двух президентских сроках
Раскрыта загадка чудовищных черных дыр
Путина спросили о дочерях
Новости партнеров

Путин обратил внимание на отсутствие личных контактов Сталина и Гитлера

Перейти в «Мою Ленту»
Иосиф Сталин в годы Великой Отечественной войны
Иосиф Сталин в годы Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин заявил, что лидер СССР Иосиф Сталин не запятнал себя прямыми контактами с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.

«А руководители Франции и Великобритании встречались с ним, подписывали бумажки», — отметил российский лидер.

По словам президента, исторические документы демонстрируют, кто поддерживал нацизм, а кто нет. В связи с этим Путин напомнил о подписании пакта Молотова — Риббентропа, однако добавил, что СССР стал последним государством, согласившимся договориться с гитлеровцами, поскольку на тот момент страна осталась с ними один на один.

Президент также пообещал написать статью на основе архивных документов о событиях, которые происходили перед Второй мировой войной.

В начале сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Сталин и Гитлер состояли в сговоре, целью которого было уничтожение Польши. По словам Дуды, захват государства обговаривался в пакте Молотова — Риббентропа, который был заключен между Москвой и Берлином в августе 1939 года. Он назвал Красную армию главным союзником нацистской Германии и напомнил, что она вошла на польскую территорию на следующий месяц после подписания документа.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова — Риббентропа) был подписан незадолго до начала Второй мировой войны, в августе 1939 года, главами внешнеполитических ведомств двух стран. После этого стороны приняли участие в банкете, в ходе которого обсуждали развитие советско-немецких отношений. Стол был накрыт в кабинете председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова, где и был подписан договор. Во время застолья Иосиф Сталин произнес тост за Гитлера и немецкий народ.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР.

Спустя год после этих событий, в ноябре 1940 года, Вячеслав Молотов прибыл в Германию для переговоров. В ходе своего трехдневного визита в Берлин он провел беседы с Адольфом Гитлером, а также с Иоахимом Риббентропом. Во время переговоров обсуждался вопрос присоединения СССР к Пакту трех держав (Тройственный союз), но Молотов получил распоряжение не давать согласия. Однако известно, что Москва всерьез рассматривала такую возможность.

Кроме того, 1 мая 1941 года на Красной площади состоялся очередной парад в честь Первомая, на котором присутствовали дипломаты и военные атташе иностранных государств, включая британского атташе, японского атташе, двух французских представителей, генерала Вермахта Эрнста Кестринга и его подчиненного полковника Ганса Кребса. На тот момент почти вся Европа находилась под властью Третьего рейха.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин назвал странным решение Ленина по Украине
Опубликованы архивные фотографии начала Второй мировой войны
Президент Польши поведал о сговоре Сталина и Гитлера
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня
Борис Березовский

«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»

Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
17:13Сегодня

Путин прояснил слова об отмене принципа двух сроков подряд для президента

17:12Сегодня

Названа главная причина появления сирот в России

16:52Сегодня

Путин призвал не приравнивать СССР к нацисткой Германии

Россия13:30Сегодня

«Донбасс порожняк не гонит»

Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
16:46Сегодня

В Госдуме объяснили процесс внесения поправок о двух президентских сроках

16:30Сегодня

Горбачев попал в больницу

16:29Сегодня

Путина спросили о дочерях

Россия00:0118 декабря

Пошло-поехало

Что изменится в жизни россиян в 2020 году
16:13Сегодня

Путин оценил шансы женщины стать президентом России

16:11Сегодня

Путин назвал виновных в пожарах в Сибири

15:53Сегодня

Путин удивился вопросу о «предстоящей» ядерной войне

Россия
Путин прояснил слова об отмене принципа двух сроков подряд для президента
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
Названа главная причина появления сирот в России
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
Путин призвал не приравнивать СССР к нацисткой Германии
Пошло-поехало
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
В Госдуме объяснили процесс внесения поправок о двух президентских сроках
Все материалы
Мир
Евросоюз решил продлить санкции против России
ЕСПЧ поддержал высылку агрессивных российских журналистов из Литвы
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Шотландия потребовала провести референдум о независимости
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Израиль удивился возвращению антисемита на должность консула Украины
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Все материалы
Бывший СССР
Опубликованы детали нового плана обороны Белоруссии
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Порошенко потратил сотни тысяч долларов на заказные статьи в прессе
«Ни жалости, ни пощады»
Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев
Путин ответил на вопрос белорусской журналистки о территориальных спорах
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
Рейтинг Зеленского резко вырос после «нормандского саммита»
Все материалы
Экономика
Путин рассказал о будущем пенсий в России
Егор ГайдарШоковый терапевт
Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
У властей Украины закончились деньги
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом в России
Копейка рубль бережет
Как ФЦК помогает бизнесу экономить миллионы и заботиться о людях
Путин объявил о росте зарплат россиян
Все материалы
Силовые структуры
В МВД изъяли документы из-за подозрительного страхового контракта
«Не такой он человек, чтобы убивать бесплатно»
Как прокурор попросила главного киллера России об убийстве. А он выполнил заказ, но не взял денег
Российские полицейские задушили задержанного
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан подозреваемый в изнасиловании найденной в выгребной яме девочки
Россиянин представлялся полковником ГРУ и насиловал дочь
В доме многодетного отца под Санкт-Петербургом нашли склад оружия, боеприпасы и тир
Появились фото из дома Гуцериева после обысков
Все материалы
Наука и техника
Ночной режим смартфонов признали опасным для здоровья
Сквозь горизонт
Гибрид свиньи с обезьяной, фото черной дыры и другие главные открытия 2019 года
Ту-22М заметили в Иране
Снежное побоище
Как северный народ сражался за свою родину против Сталина и дорого заплатил за свободу
В России подорожали смартфоны
Потратили впустую
Провал Кодзимы, возвращение Вина Дизеля и благодарность Цою: объявлены главные игры года
Россия пообещала вооружиться ПАК ДА до конца 2027 года
Все материалы
Спорт
Майк Тайсон провел тренировку по боксу с Сереной Уильямс
Пощады не будет
Сибирский боец уничтожил легенду UFC. И готов отобрать пояс у чемпиона
Олимпийский чемпион назвал женщин виновницами скандала в фигурном катании
Расстрел «Арсенала»
Разгромная победа «Сити» и русское дерби в Лондоне — главные события тура АПЛ
Боец MMA не пропустил ни одного удара и проиграл за девять секунд
Алина Загитова«Все, что можно, я выиграла»
Загитова ушла из спорта, потому что не хочет соревноваться. Но обещала вернуться
Футболист притворился больным ради похода в ночной клуб и лишился работы
Все материалы
Культура
Александр Петров заявил о любви русских женщин к приставаниям
Деды воевали
Грехи отцов и живые мертвецы: нужно ли смотреть новые «Звездные войны»
Умер певец и актер Кенни Линч
Без Сарика в голове
Андреасян годами снимает провальное кино. Почему государство дает миллионы на его фильмы?
Рэпер Tekashi69 сдал подельников по наркобизнесу и сел на два года
Прощелкать протест
 
Кадыров взял Тимати «под крыло» после конфликта рэпера с бизнесменом
Все материалы
Интернет и СМИ
Путин возмутился давлением на агентство Sputnik в Эстонии
«Сил двигаться дальше нет»
Как живет девушка, которая спаслась от суицида и посвятила жизнь самоубийцам
Путин исключил отключение России от мирового интернета
«Я просто плакал. Я ждал смерти сына»
Сквозь насилие, боль и страдания: выдающиеся истории со всего мира глазами очевидцев
Голунов ответил на реплику Путина об уголовных делах против полицейских
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
Комики с YouTube едва не разгромили студию «Вечернего Урганта»
Все материалы
Ценности
Популярная телеведущая забыла снять бирку с одежды и вышла на публику
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Журналистка пришла на пресс-конференцию Путина в костюме Снегурочки
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Испугавший зрителей походкой манекенщик выложил полностью обнаженные фото
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Россиянин отдал 234 тысячи рублей за пластмассовые шарики вместо черной икры
Все материалы
Путешествия
Раскрыта обозначающая труп на борту фраза бортпроводников
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Раскрыты подарки первым пассажирам поезда в Крым
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Путин высказался о доступности авиабилетов для жителей Камчатки
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Девушка-подросток угнала самолет и врезалась в забор
Все материалы
Из жизни
52-летний мужчина рассказал о своем одиночестве и прославился
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Умная колонка помогла детям купить дорогие игрушки без ведома матери
Партнерский материал
Кошелек или жизнь
Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
Монах предался греху и погиб от удара током
«Сияя сами, мы помогаем другим»
Выбрана новая «Мисс мира». Кто она и как хочет помочь женщинам?
Леопард съел пятилетнего мальчика и ранил его друга
Все материалы
Автомобили совсем без крыши: спидстеры
Лучшие способы испортить прическу от McLaren, Jaguar, Ferrari и других компаний
Haval F7x: Тульский пряник c китайской начинкой
Едем на российский завод Haval знакомиться с купе-кроссовером китайской марки
Тест-драйв новой Hyundai Sonata
Какие методы рафинирования применили к корейскому седану бизнес-класса?
Автомобили Юрия Лужкова
От Москвича до кабриолета за миллион долларов
Новый Peugeot 2008 приедет в Россию
Производитель автомобилей Aurus построит беспилотный трактор
«Яндекс.Авто» обновится и поможет найти машину на парковке
Все материалы
Дом
Названы населенные пункты России с самыми интересными названиями
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Путин рассказал о возможности запуска ипотеки под два процента по всей России
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Российский регион ограничил продажу пива в жилых домах
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы