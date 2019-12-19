Путин обратил внимание на отсутствие личных контактов Сталина и Гитлера

Президент России Владимир Путин заявил, что лидер СССР Иосиф Сталин не запятнал себя прямыми контактами с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.

«А руководители Франции и Великобритании встречались с ним, подписывали бумажки», — отметил российский лидер.

По словам президента, исторические документы демонстрируют, кто поддерживал нацизм, а кто нет. В связи с этим Путин напомнил о подписании пакта Молотова — Риббентропа, однако добавил, что СССР стал последним государством, согласившимся договориться с гитлеровцами, поскольку на тот момент страна осталась с ними один на один.

Президент также пообещал написать статью на основе архивных документов о событиях, которые происходили перед Второй мировой войной.

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В начале сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Сталин и Гитлер состояли в сговоре, целью которого было уничтожение Польши. По словам Дуды, захват государства обговаривался в пакте Молотова — Риббентропа, который был заключен между Москвой и Берлином в августе 1939 года. Он назвал Красную армию главным союзником нацистской Германии и напомнил, что она вошла на польскую территорию на следующий месяц после подписания документа.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова — Риббентропа) был подписан незадолго до начала Второй мировой войны, в августе 1939 года, главами внешнеполитических ведомств двух стран. После этого стороны приняли участие в банкете, в ходе которого обсуждали развитие советско-немецких отношений. Стол был накрыт в кабинете председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова, где и был подписан договор. Во время застолья Иосиф Сталин произнес тост за Гитлера и немецкий народ.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР.

Спустя год после этих событий, в ноябре 1940 года, Вячеслав Молотов прибыл в Германию для переговоров. В ходе своего трехдневного визита в Берлин он провел беседы с Адольфом Гитлером, а также с Иоахимом Риббентропом. Во время переговоров обсуждался вопрос присоединения СССР к Пакту трех держав (Тройственный союз), но Молотов получил распоряжение не давать согласия. Однако известно, что Москва всерьез рассматривала такую возможность.

Кроме того, 1 мая 1941 года на Красной площади состоялся очередной парад в честь Первомая, на котором присутствовали дипломаты и военные атташе иностранных государств, включая британского атташе, японского атташе, двух французских представителей, генерала Вермахта Эрнста Кестринга и его подчиненного полковника Ганса Кребса. На тот момент почти вся Европа находилась под властью Третьего рейха.

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