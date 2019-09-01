Опубликованы архивные фотографии начала Второй мировой войны

Издание Wiadomości в сотрудничестве с Национальным цифровым архивом Польши представило архивные фотографии, на которых запечатлены события первых дней Второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года.

На одном из снимков запечатлен немецкий эскадренный броненосец «Шлезвиг-Гольштейн», чей залп по польской базе Вестерплатте в Данциге положил начало войне, еще на двух — немецкие солдаты и кавалеристы, беспрепятственно пересекающие границу Польши. На нескольких фотографиях можно увидеть здание почтамта в Гданьске, которое немцы несколько раз безуспешно штурмовали и в итоге взорвали его 600-килограммовым зарядом.

Также на некоторых кадрах запечатлен железнодорожный мост через Вислу в городе Тчев, который связывал Третий рейх с Восточной Пруссией. Немцы планировали быстро захватить его, чтобы отрезать польские силы в Померании, и для этого в ночь на 1 сентября послали группу солдат в Тчев на грузовом поезде. Польские железнодорожники поняли замысел и направили состав в тупик, а мост в итоге был взорван самими поляками после непродолжительного боя.

На одной из фотографий можно увидеть шествие в Варшаве, состоявшееся после того, как 3 сентября Великобритания и Франция, до этого заключившие с Польшей союзнические соглашения, объявили Германии войну, которую впоследствии назвали «странной войной». На снимке — поляки, идущие в столице страны, некоторые держат государственные флаги. Помощь от союзников так и не пришла, напоминает Wiadomości.

Польская кампания вермахта стартовала 1 сентября 1939 года, эта дата считается началом Второй мировой войны. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР.

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