Путин назвал странным решение Ленина по Украине

Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным. Об этом в четверг, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«В ходе создания Советского Союза [Украине были переданы] исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели отношения. Все Причерноморье, западные земли российские были переданы на Украину со странной формулировкой — "для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине"», — сказал он.

Путин пояснил, что такое решение было принято, так как Украина тогда была сельской территорией, и считалось, что крестьянство — это мелкобуржуазные элементы, которых «раскулачивали по всей стране».

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«Это несколько странноватое решение, но, тем не менее, оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, теперь мы с этим разбираемся», — отметил Путин.

Вместе с этим президент России раскритиковал коммунистов, которые, находясь у власти, в каждой конституции прописывали роль своей партии как основной политической силы, что «кочевало из одного основного закона в другой». «Как только партия затрещала, начала рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна», — резюмировал глава государства.

Также Путин считает, что основатели Советского Союза не проявили достаточной дальновидности в геополитических вопросах, и в результате СССР распался.

«Сегодня, с позиции моего сегодняшнего опыта, я понимаю, что кроме идеологической составляющей есть еще и геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Там все это было очень политизировано в свое время. […] Это ошибка, абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве», — подчеркнул Путин.

При этом, говоря о теле Ленина, которое находится в Мавзолее, Путин отметил, что трогать его не надо.

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