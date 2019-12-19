Путин объяснил свое отношение к Ленину и призвал не трогать его тело

Президент России Владимир Путин раскритиковал решение советского деятеля Владимира Ленина создать в стране конфедерацию. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Путин объяснил, что территории были «нарезаны» таким образом, что не соответствовали территориям проживания этносов. «Это привело к тому, что возникли болевые точки, даже сейчас в России две тысячи болевых точек. Стоит отпустить — мало не покажется», — сказал он.

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По словам президента, Иосиф Сталин был против создания конфедерации, но в итоге принял ленинскую формулу.

Говоря о теле Ленина, которое находится в Мавзолее, Путин отметил, что трогать его не надо.

10 декабря Путин заявил, что Владимир Ленин заложил мину под российскую государственность.

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